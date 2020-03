Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamelie und Skulptur in Belvedere

Die Ausstellung „Kamelie und Skulptur“ wird Samstag im Langen Haus der Orangerie Belvedere eröffnet. Zur Pflanzenschau mit rund 30 Sorten zeigt die Galerie Profil Skulpturen von Gerd Kanz. Die Kamelie war 1816 in 10 und 1820 in 27 Arten in der dortigen Pflanzensammlung aufgeführt. Die Skulpturen greifen architektonische Formen in verschiedenen Techniken und Materialien auf. Die Pflanzen sind bis 22. März, die Skulpturen bis 13. April zu sehen.

Samstag, 7. März, 15 Uhr; Belvedere