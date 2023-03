Kamelien und Skulpturen vor dem Finale

Stefan Böhm zeigt seine Steinskulpturen in der Kamelienschau.

Weimar. Die Ausstellung „Kamelie und Skulptur“ in Belvedere schließt am Sonntag mit einem geführten Rundgang und Künstlergespräch.

Die Kamelien-Saison in Belvedere neigt sich dem Ende entgegen. Die Sonderausstellung „Kamelie und Skulptur“ im Langen Haus der Orangerie, die die Klassik-Stiftung und die Galerie „Profil“ gemeinsam ausrichten, schließt nach diesem Wochenende ihre Pforten. Im Rahmen der Finissage finden am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr im Langen Haus ein geführter Rundgang durch die Pflanzensammlung mit dem Revierleiter der Orangerie, Andreas Petzold, und ein Gespräch mit Bildhauer Stefan Böhm statt.

Die Kamelie, die Mitte des 18. Jahrhunderts aus Ostasien kam und als bedeutende Modeblume Anfang des 19. Jahrhunderts einen Siegeszug durch ganz Europa antrat, war 1816 bereits in zehn Arten in den Belvederer Gewächshäusern in voller Blüte zu sehen. 27 zum Teil kostbare Exemplare werden im 1820 herausgegebenen Hortus Belvedereanus aufgeführt. Im Langen Haus der Orangerie werden die Kamelien gemeinsam mit anderen im Haus überwinternden Pflanzen gezeigt.

Stefan Böhm, 1975 in Weimar geboren, ist Steinmetz und Steinbildhauer und lebt in Kranichfeld. Seit 2007 ist er Meister seines Fachs und seitdem freischaffend.

Die Ausstellung ist letztmals am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen.