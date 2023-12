Kammerchor geht auf Advents-Tournee

Der Kammerchor der Franz-Liszt-Musikhochschule Weimar singt am Donnerstag in der katholischen Herz-Jesu-Kirche.

Weimar Der Kammerchor der Franz-Liszt-Hochschule tritt am Donnerstag in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche auf und bringt dieses Programm danach auf Bühnen in anderen Bundesländern.

Seine traditionelle vorweihnachtliche Tournee führt den Kammerchor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar dieses Jahr zunächst in Weimars katholische Kirche: Zum Adventskonzert ist die Öffentlichkeit herzlich am Donnerstag, 14. Dezember um 19:30 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen. Unter der künstlerischen Leitung von Jürgen Puschbeck steht die 1933 komponierte „Weihnachtsgeschichte“ op. 10 für Vorsänger und gemischten Chor von Hugo Distler im Zentrum. Der Eintritt ist frei.

Im weiteren Programm singen die rund 45 Mitglieder des international vielfach ausgezeichneten studentischen Ensembles Bearbeitungen deutscher sowie internationaler Advents- und Weihnachtsweisen. Unter anderem werden „Schlag, mein Kindelein“ von Max Reger und das anrührende „Jul, jul, stralande jul“ von Gustaf Nordqvist zu hören sein, unter wechselnder Leitung durch mehrere Studierende.

Solisten sind Johanna Koerrenz am Verrophon (einer Glasharfe) und der Tenor Felix Stöppler als Evangelist. Johanna Koerrenz spielt als instrumentales Intermezzo unter anderem das Adagio in C für Glasharmonika von Mozart. Mit diesem Programm geht der Chor auf eine kleine Tour mit Stationen in Braunlage, Bad Lauterberg, Frankenberg und Kassel.