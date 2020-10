Eine Programmänderung gibt es in dem für Sonntag, 25. Oktober, ab 11 Uhr im DNT-Foyer geplanten Kammerkonzert der Staatskapelle Weimar. Statt „launischer“ Virtuosität sind an diesem Vormittag zwei Bekenntniswerke „Aus tiefster Seele“ zu erleben: Zum einen das a-Moll-Quartett des Russen Anton Arensky, das David und Alexandre Balbi (Violine und Cello) gemeinsam mit Neasa Ni Bhriain (Viola) und Michael Kogan (Kontrabass) interpretieren. In klassischer Konstellation mit Jiwon Lim an der 2. Violine kommt zum anderen das Streichquartett von Schostakowitsch zur Aufführung.

Karten an der Theaterkasse