Eine Kombination aus Flöte, Viola und Harfe ist am Sonntag im DNT zu erleben.

Weimar. Französisches Programm am Sonntag im Weimarer DNT.

Die ausgesprochen charmante und feinsinnige Kombination aus Flöte, Viola und Harfe ist am Sonntag, 5. März, ab 11 Uhr in der nächsten Kammermusik-Matinee der Staatskapelle Weimar zu erleben. Darüber informiert das DNT. Nikolai Jaeger, Veronika Lauer und Elisabeth Anetseder gestalten an diesem Vormittag im Foyer des DNT Weimar ein durch und durch französisches Programm.

In wechselnden Besetzungen erklingen aus den Federn klangverliebter Komponisten wie Maurice Ravel, Claude Debussy und Jean Cras Duos und Trios, deren impressionistische Raffinesse und schillernde Farbigkeit faszinierende Hörerlebnisse versprechen, heißt es in der Ankündigung.

