Stellten die neue Tourismus-Kampagne für Weimar bei der symbolischen Scheckübergabe am Bauhaus-Museum vor: Minister Wolfgang Tiefensee, Ulrike Köppel, Ulrike Lorenz und Peter Kleine (von links).

Weimar. Weimarer Tourismus soll mithilfe von gezielter Werbung in der klassischen Städtereisen-Zeit weiteren Aufschwung erleben

Kampagne will Inlandsurlauber gezielt in Kulturstadt locken

Mit der Kampagne „Weimar besuchen. Welt entdecken“ soll der Tourismus in der Kulturstadt noch mehr Fahrt aufnehmen. Auf dem Weg dorthin seien vor allem kleinere Hotels und Ferienwohnungen gut gebucht, sagte die Geschäftsführerin der Weimar GmbH, Ulrike Köppel. Fortgesetzt habe sich auch das steigende Interesse an der Tourist-Information. Das Zählsystem ermittelte im Mai 300 Besucher, im Juli kamen 19.000 und im August bereits 21.700 Gäste, so Köppel. Und auch das Hotel Elephant melde häufig ein ausverkauftes Haus, ergänzte Oberbürgermeister Peter Kleine.