Kanalbau in Magdala geht weiter

In weiten Teilen Magdalas hat sich der Zweckverband Jenawasser bereits durchs Erdreich gegraben. In der kommenden Woche beginnt er mit dem fünften Bauabschnitt des getrennten Kanalsystems für Schmutz- und Regenwasser. Gebaut wird diesmal in der Blankenhainer Straße in Richtung Autobahn und in Richtung Göttern sowie in der Straße der Freundschaft. Die Arbeiten, die am 4. Mai beginnen, sollen bis November kommenden Jahres dauern.

Insgesamt entstehen 560 Meter Schmutz- und 430 Meter Regenwasserkanal inklusive Hausanschlüsse. Das Baufeld wird aufgrund der nötigen Sperrungen in Abschnitte geteilt. Umleitungen für den Durchgangs- und Anliegerverkehr werden ausgeschildert. Die erste Bauphase umfasst in der Blankenhainer Straße den Bereich von der Gartenstraße bis zur A4-Auffahrt. red