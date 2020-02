Kanalbau-Projekt in Mönchenholzhausen beginnt

Die Sperrschilder stehen schon seit Wochenbeginn, nun rückte auch der erste Bautrupp an: Am Donnerstagvormittag startete in einem Teil des Straßenkomplexes „Am Kirschgarten“ in Mönchenholzhausen die Abwasserkanal-Umstellung. Es handelt sich nicht um das Häuslebauer-Gebiet, sondern um einen Teil, der zum „alten“ Dorf gehört – und bei dem im sogenannten Mischsystem das Regenwasser und das Schmutzwasser aus den Häusern zusammen abfließen.

Auftraggeber ist der Abwasserverband Grammetal. Der ist für die Entsorgung in Mönchenholzhausen zuständig. Da das Abwasser von dort ins Erfurter Netz und die Kläranlage Wallichen fließt, zahlt der Verband Gebühren an den Entwässerungsbetrieb Erfurt. „Und zwar nach Menge“, betont Christoph Schmidt-Rose, der Grammetal-Verbandsvorsitzende. „Das heißt, wir zahlen weniger, wenn künftig nur noch das Schmutzwasser nach Erfurt fließt.“ Das sogenannte Oberflächenwasser wird künftig direkt in das nächste fließende Gewässer geleitet, im Abwasser-System Vorfluter genannt.

Die Umstellung am Mönchenholzhausener Kirschgarten umfasst eine Strecke von rund 250 Metern, verlegt wird eine Freispiegel-Leitung in frostsicherer Tiefe. Für die Planungsarbeiten ist mit dem Weimarer Büro Infraplan ein langjähriger Partner des Abwasserverbandes zuständig, die Ausschreibung für die Bauarbeiten hat die Firma Tiefbau Gotha gewonnen. Insgesamt investiert der Verband rund 390.000 Euro. Etwas mehr als 20 Grundstücke bekommen im Zuge der Umstellung neue Hausanschlüsse, bei einigen können die vorhandenen Leitungen einbezogen werden. Grundsätzlich zahlen die Eigentümer der Immobilien den Preis für die Anschlussarbeiten zwischen der Grundstücksgrenze und dem Gebäude – weitere Kosten fallen nicht an, auch die laufenden Gebühren bleiben stabil.

Voraussichtlich im Juli soll das Projekt fertig sein, die Straße bleibt bis dahin im Bereich der Hausnummern 1 bis 13 voll gesperrt. Die Umstellung in Mönchenholzhausen von Misch- auf Trennsystem sei damit aber noch nicht abgeschlossen, so Schmidt-Rose. Der Verband investiert in diesem Jahr in weitere Arbeiten in Hopfgarten (in Abstimmung mit dem Wasserversorgungs-Zweckverband Weimar) und am Sülzenanger in Niederzimmern.