Kann Deutschland Park-and-Ride? ACE lädt zu Veranstaltung nach Weimar

Kann Deutschland P+R? Darüber möchte der ACE beim Thüringen-Auftakt der bundesweiten Clubinitiative in Weimar diskutieren.

Weimar. Thüringen-Auftakt der diesjährigen bundesweiten ACE-Clubinitiative findet am Dienstag in Weimar statt.

Der Auto Club Europa (ACE) lädt am Dienstag, 4. April, zum Thüringen-Auftakt der diesjährigen bundesweiten ACE-Clubinitiative unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ ein. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Beginn ist um 10 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz „Über der großen Sackpfeife“, Zum Hospitalgraben, in Weimar.

Teilnehmen werden neben der Landtagsabgeordneten Gudrun Lukin (Linke), Vorsitzende der Landesverkehrswacht Thüringen und Schirmherrin der Clubinitiative für Thüringen, drei Thüringer ACE-Kreisvorsitzende. Auf dem Programm steht nach einer Vorstellung ein P+R Check durch den ACE sowie eine Diskussionsrunde.