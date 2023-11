Ein musikalisches Genie: Johann Sebastian Bach – geboren 1685 in Eisenach.

Kantatenkonzert in Apolda mit Werken von Bach

Apolda. Herausragende Sänger und Instrumentalisten gastieren am 18. November in der Lutherkirche.

Ein nach Einschätzung von Kreiskantor Mike Nych herausragendes Kantatenkonzert findet am Samstag, 18. November, 17 Uhr, in Apolda statt. Der Akademische Musikverein der Universität Jena ist in der Lutherkirche zu erleben.

Zur Aufführung gelangen laut Ankündigung drei Kantaten, die von Johann Sebastian Bach komponiert wurden und die den Blick auf die Endlichkeit des irdischen Lebens richten und zugleich einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes in seiner Ewigkeit versprühen. Im einzelnen seien es: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, „Wachet! betet! betet! wachet!“ und „O Ewigkeit, du Donnerwort“.

„Die letzten beiden Kantaten stammen aus Bachs erstem Amtsjahr als Thomaskantor vor 300 Jahren“, schreibt Kreiskantor Nych. Hochkarätig sei die Zusammenstellung der ausführenden Musiker: Elisabeth Rauch (Sopran), Annekathrin Laabs (Alt), Wolfram Lattke (Tenor), Andreas Wolf (Bass), außerdem der Universitätschor und Mitglieder der Akademischen Orchestervereinigung mit Sebastian Krahnert als Dirigent.

Karten zu 17 Euro im Büro der Kirchengemeinde und im Buchladen Brückenborn. Restkarten an der Abendkasse.