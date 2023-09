Karriere-Wege in der Region

Weimar. Die 18. Auflage der Weimarer Ausbildungsmesse wird am 26. September in der Weimarhalle um eine Jobmesse für Fachkräfte erweitert.

Die Stadt Weimar hat für kommenden Dienstag, 26. September, zum „Abend der Berufe“ eingeladen. Einmal mehr wird von 15 bis 19 Uhr die Weimarhalle dessen Schauplatz sein.

In seiner 18. Auflage verspricht das Event noch größer und informativer zu werden. Was als Ausbildungsmesse für Schüler und Schülerinnen aus Weimar und dem Kreis Weimarer Land begann, wurde in Kooperation mit der weimar GmbH ins Leben gerufen und erweitert sich in diesem Jahr erstmals um eine Jobmesse für Fachkräfte. So können sich hier nicht nur junge Leute auf der Suche nach der passenden Berufsausbildung in der Region orientieren, sondern auch deren Eltern, sofern sie Ausschau nach neuer Beschäftigung halten.

Die Initiative entstand ursprünglich durch die Arbeitsgemeinschaft der Regelschulen aus Weimar, dem Weimarer Land und dem östlichen Landkreis Sömmerda. Das Besondere an dieser Messe: Sie konzentriert sich ausschließlich auf Unternehmen, die in Weimar und im Weimarer Land ansässig sind oder dort ausbilden. Zudem wird Wert auf die Einbindung der Eltern in den Berufsorientierungsprozess ihrer Kinder gelegt. Schüler und Schülerinnen haben somit die Möglichkeit, sich an nur einem Abend einen komprimierten Überblick über das vielfältige Unternehmensspektrum der Region zu verschaffen.

Über 90 regionale Betriebe stellen sich am Dienstag vor

Seit 2020 zeichnet die Stadt Weimar als Veranstalter verantwortlich. Zu den Hauptinformationsschwerpunkten gehören: Ausbildungsberufe und Stellenangebote für Fachkräfte, Erwartungen und Voraussetzungen an potenzielle Bewerber, Hinweise für eine erfolgreiche Bewerbung und Ausbildung sowie Möglichkeiten zur Übernahme nach der Ausbildung und Karrierechancen. Über 90 Betriebe sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen werden vertreten sein, darunter die Metall- und Kunststoffindustrie, die Landwirtschaft, die Pflege- und Gesundheitsbranche, die Chemie- und Verpackungsbranche, die Hotellerie, der Handel, die Bau- und Elektrobranche sowie die öffentliche Verwaltung.

Für Schüler, Schülerinnen und suchende Fachkräfte bietet die Messe den Vorteil, Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege in ihrer Heimatregion zu entdecken. Unternehmen profitieren wiederum von der Möglichkeit, zukünftige Fachkräfte aus der Region anzusprechen und ihren Bedarf an Arbeitskräften langfristig zu sichern.