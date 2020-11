Karrierechance für HfM-Studenten

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist stolz darauf, ein „Zugvogel“-Orchester zu sein: In ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte hatte sie nie einen festen Konzertsaal. Als künftiger „Zugvogel“ hat jetzt der Weimarer Student Christoph Haaß das Probespiel als neuer Solo-Kontrabassist der Staatsphilharmonie für sich entscheiden können. Parallel steht Haaß kurz vor dem Master-Abschluss in der Kontrabassklasse von Dominik Greger an der Liszt-Hochschule Weimar.