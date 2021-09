Karrieresprung für Bachforscher und Cembalisten

Weimar. Alexander Grychtolik ist ab Oktober neuer Honorarprofessor am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Liszt-Hochschule Weimar.

Auf Vorschlag des Senats der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hat Präsident Christoph Stölzl den Cembalisten, Improvisator und Bachforscher Alexander Grychtolik zum neuen Honorarprofessor am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik bestellt. Ab Oktober 2021 wird er in seiner neuen Funktion – wie schon im Lehrauftrag der vergangenen sieben Jahre – die Grundlagen der Improvisation als Teil des kirchenmusikalischen Hauptfachkomplexes unterrichten. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist dabei die Improvisation auf historischen Tasteninstrumenten mit dem besonderen Fokus auf Johann Sebastian Bach. „Ich freue mich über die Ernennung durch die Hochschule, wo ich seit sieben Jahren an der Kirchenmusikerausbildung beteiligt bin“, sagt Alexander Grychtolik. „Als gut ausgebildete Improvisatoren haben unsere Absolventinnen und Absolventen stets Erfolg bei Bewerbungen um Kantoren- oder Organistenstellen und können das im Studium Erlernte dann in der beruflichen Praxis ganz konkret anwenden. Die gemeinsame Unterrichtsarbeit hat also einen hohen Wirkungsgrad und ist besonders nachhaltig“, so der vielfältig aktive Musiker.

