Kartenverkauf für Komödie des Amateurtheaters Apolda

Apolda. Anfang Februar 2024 wird es lustig in der Vereinshalle Utenbach. Wer das neue Stück des Amateurtheaters Apolda sehen will, muss sich rechtzeitig Tickets sichern.

„Und wer sind Sie?“ heißt das neue Stück, das durch die Mitglieder des Apoldaer Amateurtheaters zur Aufführung gebracht wird – im nächsten Jahr. Dabei handelt es sich um eine Komödie in drei Akten von Jack Popplewell.

Die Premiere ist für 3. Februar, 19 Uhr, geplant. Am Folgetag – 4. Februar um 15 Uhr – folgt die zweite Aufführung. All das in der Vereinshalle in Utenbach. Der Kartenvorverkauf für die Aufführungen startet am 3. Dezember, 11 Uhr, im Buchladen Apolda.