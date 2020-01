Weimar. Rund 60 Mädchen und Jungen bringen den Segen in Privathäuser und öffentliche Einrichtungen. Einholung der Heiligen drei Könige am 12. Januar.

Katholische Gemeinde Weimar sendet ihre Sternsinger aus

Mit dem Aussendungsgottesdienst schickt die katholische Herz-Jesu-Gemeinde am Freitag dieser Woche die Sternsinger auf den Weg. Rund 60 Mädchen und Jungen werden – verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar – vorrangig am bevorstehenden Wochenende sowie auch noch danach den traditionellen Segen in Privathäuser und öffentliche Einrichtungen bringen. Diese mussten sich im Vorfeld für die Aktion anmelden. Dabei statten die Weimarer Sternsinger unter anderem stets dem Oberbürgermeister einen Besuch ab und schreiben „C+M+B“ (Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus) an die Tür.

Die bereits 62. Aktion Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Angesichts der dortigen Spannungen zwischen Einheimischen und syrischen Flüchtlingen sollen über die Spenden, die die Sternsinger einsammeln, schulische Programme für mehr Miteinander der Kinder im Libanon gefördert werden.

Nach der Aktion findet der Gottesdienst zur Einholung der Sternsinger am Sonntag, dem 12. Januar, ab 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche statt.

Aussendungsgottesdienst: Freitag, 3. Dezember, 10 Uhr; Herz-Jesu-Kirche