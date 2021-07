Katrin König in der Galerie Profil in Weimar

Weimar. Galerie Profil zeigt in ihrer neuen Ausstellung Werke von Katrin König.

Nach der erfolgreichen Ausstellung mit Werken der Schweriner Künstlerin Ruth Tesmar hat Galeristin Elke Gatz-Hengst die Vorbereitungen für die neue Ausstellung in ihrer Galerie Profil nahezu abgeschlossen: Am Samstag, 10. Juli, öffnet die neue Ausstellung installativer Druckgrafik und Zeichnungen von Katrin König ihre Pforten. Die Künstlerin ist in der Zeit von 14 bis 18 Uhr anwesend. Die Laudatio spricht Kai-Uwe Schierz, Direktor der Museen Erfurt.

Die 1968 in Eisenberg geborene Künstlerin studierte an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein Halle im Fachbereich Malerei/Grafik sowie an der Accademia di Belle Arti in Rom. Besucher werden um Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen gebeten.