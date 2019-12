Weimar. Ein Stück Bauhaus können Interessierte im Jubiläumsjahr auf dem Bauhaus-Weihnachtsmarkt am Samstag, 14. Dezember, in der Bauhaus-Uni erwerben.

„Kauf dir ein Stück Bauhaus“ zum Jubiläum

Ihren 11. Weihnachtsmarkt veranstalten die Gründerwerkstatt neudeli und das Bauhaus.Transferzentrum Design am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Hauptgebäude der Universität und im Innenhof. Unter dem Motto „Kauf Dir ein Stück Bauhaus“ können ausgefallene Produkte erworben werden. Für alle, die im Jubiläumsjahr ein ganz persönliches „Stück Bauhaus“ haben oder verschenken möchten, lohnt sich der Besuch: An über 60 Ständen werden originelle, handgefertigte Produkte und Einzelstücke von Studierenden, Alumni sowie Mitarbeitern aller vier Fakultäten präsentiert. So bieten unter anderem Karen Häcker und Michel Treiber, die 2017 das Startup „Industrierelikt“ in der Gründerwerkstatt neudeli gründeten, ihre extravaganten Taschen und Schmuck-Unikate aus Industrieausschuss an. Helene Graupner, Alumna der Visuellen Kommunikation, verkauft handgefertigte Druckgrafiken, selbstbedrucktes Geschirr und illustrierte Postkarten. Einige der Geschenke entstehen auch erst live vor Ort: Samuel Schubert, Alumnus im Studiengang Architektur, zeichnet Karikaturen von den Besucherinnen und Besuchern. Neben den Ständen im Hauptgebäude werden mit Hüttenelementen im Innenhof zusätzliche Verkaufsplätze geschaffen. Gerahmt wird der Bauhaus Weihnachtsmarkt durch ein abwechslungsreiches Programm: Das Alumni Büro zeigt Filme unter dem Motto „100 Minuten Bauhaus-Animation“. Ein bereits traditionelles Highlight ist der „LebkuchenBauHausWettbewerb“.