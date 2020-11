Die Infektionslage in Weimar entspannt sich nur schleppend. Nachdem dem Gesundheitsamt am Samstag nur zwei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet wurden, kamen am Sonntag nochmals neun dazu. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die Neuinfektionen haben zahlreiche Ursachen: Familie, Sport, Arbeitsumfeld und Reiserückkehr. Bei mehreren Personen ist der Infektionsweg noch nicht geklärt.

Gleichzeitig konnten übers Wochenende 22 Menschen als genesen eingestuft werden. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank von 116,76 am Freitag auf nun 106,01 (Sonntag). Aktuell sind 115 Menschen in Weimar mit Corona infiziert. In stationärer Behandlung befinden sich wie am Freitag sieben Infizierte. Quarantäne ist momentan für 533 Weimarer angeordnet.

Auch im Weimarer Land bleibt die Zahl der Bürger, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, hoch. Von Freitag zu Samstag registrierte der Landkreis 21 Neuerkrankungen. Bis Sonntagnachmittag kamen zwar lediglich drei neue Fälle hinzu. Allerdings räumte das Landratsamt ein, dass die Zahl der Kontaktpersonen sehr hoch sei und sich deren Nachverfolgung schwierig gestalte. In Einzelfällen habe sich erst im Nachgang herausgestellt, dass Menschen mit Corona-Symptomen, deren Test noch ausstand, an Veranstaltungen teilnahmen und dies ebenso wenig angegeben hatten wie alle Kontaktpersonen.

Aktuell befinden sich im Landkreis vier Erkrankte in stationärer Behandlung. Der Inzidenzwert liegt bei 119,5.

Drei Schulen in Weimar und in Weimarer Land sind derzeit auf gelb gestuft. Nach mehreren bestätigte Infektionen befinden sich am Bad Berkaer Gymnasium mehrere Personen bis voraussichtlich 18. November in Quarantäne. In Weimars Goethegymnasium und in Weimars Gemeinschaftsschule ist jeweils eine Infektion bestätigt. Aus beiden Schulen mussten sich ebenfalls mehrere Personen in Quarantäne begeben.