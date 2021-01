Kaum noch stationäre Covid-19-Patienten im Weimarer Land

Am Samstag, mit Stand von 10 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 374 an. Davon sind 162 Personen männlich und 212 Personen weiblich. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung beträgt mit Stand zum Samstagmorgen nur noch zwei Personen. Seit Beginn der Pandemie sind mittlerweile 30 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Weimarer Land verstorben.

Seit Pandemiebeginn fast 2000 Coronavirus-Infektionen im Weimarer Land

Da in den letzten sieben Tagen 142 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert 172,8 (Stand: 29. Januar).

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 438 Personen. Zusätzliche 53 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung.

Die Zahl aller je erfassten Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Weimarer Land seit Beginn der Pandemie beträgt 1950. Hiervon gelten 1546 Personen laut Landratsamt bereits als genesen.