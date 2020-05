Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Bargeld in neuen Parkschein-Automaten

Hohenfelden. Das Parken in der Erlebnisregion am Stausee Hohenfelden kostet wieder Geld: Monteure der Firma Meonic Parking Systems aus Erfurt brachten in dieser Woche vier neue Parkschein-Automaten an den Stellflächen von Avenida-Therme, Freizeitpark und Campingplatz Hohenfelden an. Zwei Monate sind vergangen, seit die alten Automaten gestohlen wurden und an ihrer Stelle nur noch traurige Reste der Verankerungen zu sehen waren.

Mitte Februar gab es die erste Meldung im Polizeibericht: Parkautomat in Hohenfelden unweit des Eventlokals „Hans am See“ gestohlen, rund 15.000 Euro Schaden. Am frühen Morgen des 1. März, einem Sonntag, machten die unbekannten Diebe das Quartett vollständig, indem sie die beiden noch verbliebenen Automaten wegholten. Immer mit der gleichen brachialen Vorgehensweise: Die schweren Geräte wurden aus den Verankerungen gerissen, auf einen Transporter geladen und abgefahren. Die Langfinger hatten es auf die Geldkassetten in den Automaten abgesehen, die Überwachungskameras auf den Parkplätzen schreckten sie nicht ab.

Die neuen Automaten bieten allerdings kein lohnendes Ziel mehr für nächtliche Raubzüge: Sie nehmen kein Bargeld mehr an, sondern ausschließlich EC- oder Kreditkarten. br