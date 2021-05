Kein einziger Weimarer Schnelltest positiv

Von über 1100 Schnelltests am Samstag in Weimars Testzentren schlug nicht einer positiv an..

Weimar. Das städtische Gesundheitsamt hat von Samstag zu Sonntag acht Neuinfektionen in Weimar registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Samstag in Weimar zwar minimal angestiegen. Mit 84,32 bewegt sie sich aber weiterhin deutlich unter dem für Lockerungen relevanten Schwellenwert von 100.

Von Samstag zu Sonntag registrierte das Gesundheitsamt der Stadt acht Neuinfektionen in Weimar. Vier der positiv Getesteten steckten sich im Familien- oder Freundeskreis an. In den übrigen vier Fällen ist der Infektionsweg unklar. Da bis zum Sonntag 13 weitere vormals Erkrankte als genesen eingestuft wurden, sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar um fünf auf nun 92. Fünf von ihnen und damit zwei weniger als noch am Vortag benötigen stationäre Behandlung in einer Klinik. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt an oder mit dem Virus verstarben, blieb mit 100 unverändert.

1126 Menschen nahmen am Samstag in einem der städtischen Zentren einen Schnelltest in Anspruch. Kein einziger davon zeigte ein positives Ergebnis.

Dass der Inzidenzwert die Infektionslage nicht umfassend abbildet, verdeutlicht insbesondere am Sonntag der Vergleich mit dem Weimarer Land. Für den Landkreis ist mit 79,1 inzwischen sogar ein etwas geringer Wert als in Weimar ausgewiesen. Dennoch sind im Weimarer Land aktuell noch immer 344 akut Infizierte registriert, von denen 28 im Krankenhaus liegen.