Kein Gedenken am Kindergarten

Das traditionelle Gedenken an die Mädchen und Jungen, die beim Bombardement am 9. Februar 1945 im heutigen Hufeland-Kindergarten gestorben sind, entfällt an diesem Dienstag. „Bedingt durch die Pandemie und nun auch den massiven Schneefall kann am Jahrestag die Veranstaltung leider auch nicht in kleinem Rahmen stattfinden“, teilte das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda mit. Sie werde zeitnah mit dem Einweihen einer neuen Gedenktafel nachgeholt.