Kein Osterputz in Ehringsdorf

Seit mehr als zehn Jahren wird in Ehringsdorf am Wochenende vor Ostern ein Osterputz durchgeführt. Erstmals muss dieser nun ausfallen. „Wegen der Corona-Krise können wir diese gemeinsame Putzaktion in diesem Jahr leider nicht durchführen“, bedauert Ortsteilrat Gerhard Diez. Die Einwohner des gesamten Ortsteils – also auch in Oberweimar – werden gebeten, eigenständig im Rahmen ihrer aktuellen Möglichkeiten rund um Ihr Grundstück für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.