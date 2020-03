Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein ruhiges Jahr für die Schwerstedter Feuerwehr

Fast jeden Monat ein Einsatz: Die Bilanz eines aufregenden Jahres zog am Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr Schwerstedt. Dirk Karpe hielt in der Jahreshauptversammlung den Rechenschaftsbericht der Einsatzabteilung in Vertretung für Wehrführer Frank Schumann, der durch familiäre Pflichten verhindert war. Ein Schornsteinbrand in der Ramslaer Straße Ende Februar ging glimpflich aus. Ende Juni folgte ein Tag mit gleich zwei Einsätzen: zuerst ein Unfall auf der Straße nach Buttelstedt, dann Alarm wegen eines Flächenbrandes am Stausee – allerdings entpuppte sich der als ein nicht abgelöschtes Lagerfeuer.

Beim Unfall mit einem Bus und einem Pkw in Ramsla Anfang September waren die Schwerstedter ebenso vor Ort wie beim Kita-Brand im Nachbardorf. Dazwischen brannten in Krautheim mehrere Stroh- und Heuballen. Hinzu kamen eine Großübung mit fast allen Nordkreis-Wehren am 13. September sowie ein Test der Brandmeldeanlage in der Berufsschule, der die Kameraden nachts zum Einsatz rief. Ortschaftsbürgermeister Maik Horstmann hielt den Bericht der Jugendfeuerwehr. Bernd Leis bekam am Ende des offiziellen Teils die Auszeichnung für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst überreicht.