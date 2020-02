Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Scherz: Ab April Tiefbau am alten Schlachthof

Auf eine Dimension von rund 450 Wohnungen hat sich der Immobilienentwickler BPD für das neue Wohngebiet am ehemaligen Weimarer Schlachthof festgelegt. Er sei sehr stolz, dass das niederländische Unternehmen, das im Jahr etwa 2000 Wohnungen baue, in Weimar sein größtes Projekt in Deutschland betreiben könne. Das sagte Han Joosten, Leiter der Marktforschung und Gebietsentwicklung bei BPD, am Montagabend bei der Vorstellung der Pläne im völlig überfüllten Saal des einstigen Verwaltungsgebäudes.

Im Oktober 2018 war noch von etwa 400 Wohnungen die Rede. Die Veränderung basiere auch auf einer Umfrage, für die das Institut Usuma 400 Menschen aus Weimar, Erfurt und Jena interviewt hatte. Sie sollten Angaben zu ihren bevorzugten Wohnungsgrößen ebenso machen wie unter anderem zu Architekturformen oder Farbgebung. Nach dem Tiefbau, der im April beginnen soll, ist der Start des Hochbaus für den Sommer vorgesehen. Nach bisheriger Planung wird bis ins Jahr 2025 gebaut. Begonnen wird im Norden entlang der Bahngleise mit drei Gebäuden, in denen 288 Mietwohnungen entstehen. Um sie zu erschließen, wird eine bogenförmige Straße gebaut. Sie wird nach Plänen des Weimarer Ingenieurbüros Lopp 5 Meter breit, hinzu kommen 2,25 Meter für Parkplätze und Bäume im Wechsel sowie ein 2,5 Meter breiter Gehweg. Die drei Gebäude selbst werden mit schallisolierenden Glaswänden verbunden. Das schütze das neue Wohngebiet ebenso wie die bestehenden Gebäude vor den Bahngeräuschen, sagte die Planerin Ruth Pofahl vom Berliner Architekturbüro Bräunlin + Kolb. Ebenfalls zu Beginn der Bebauung sollen im Bereich des einstigen Schlachthofgebäudes ein Hotel, ein Ärztehaus sowie ein Pflegeheim entstehen. Stadtarchitekt Bernward Fechtel verwahrte sich gegen die Behauptung, die Pflegeeinrichtung werde ein monolithischer Körper auf einem 80 Meter langen Baufeld. Es seien maximal 68 Meter, sagte er. Roman Breß, Projektleiter in der BPD-Niederlassung Leipzig ergänzte: Es werde keinen „Betonbunker“ geben. Ebenso schloss er die Ansiedlung von störendem Gewerbe aus, schließlich wolle das Unternehmen Wohnungen vermarkten und nicht abschrecken. Im letzten Schritt würden dann die direkt oberhalb der Rosenthalstraße angesiedelten Stadthäuser mit Eigentumswohnungen gebaut. Hier hielt Oberbürgermeister Peter Kleine der Kritik, sie würden mit 20 Metern zu hoch, entgegen: „Ich hoffe, dass sich die Anwohner wie an der Sackpfeife damit arrangieren können. Wir können aber wegen der Flächenversiegelung nicht nur Einfamilienhäuser bauen“, sagte Kleine unter Beifall. Der Abstand zum Bestand sei vollkommen zumutbar, zumal die Rosenthalstraße nach dem Ausbau breiter werde als jetzt, sagte Bernward Fechtel. Die Straßen würden parallel zum Neubau im Viertel alle nach und nach saniert werden, kündigte Tiefbauamtsleiter Stephan Müller an. Die größten Befürchtungen wurden zum Bau und späteren Verkehr geäußert. Müller sprach von acht zusätzlichen Lkw-Fahrten pro Tag in der Spitze auf der Rosenthalstraße. Vieles vom Erdaushub bleibe auf dem Gelände, um dieses zu modellieren, ergänzte Ruth Pofahl. Beim Baulärm sieht Kleine kaum Spielraum für Kompromisse. Der Investor halte sich aber an die gesetzlichen Auflagen. Rein rechnerisch ergebe sich durch die geschätzt rund 1000 neuen Anwohner eine Verdoppelung des Verkehrs von 2000 auf 4000 Fahrzeuge pro Tag. Das entspreche laut Müller dem unteren Wert einer Haupterschließungsstraße. Bei der Prognose zur Verkehrsentwicklung am neuen Bauhausmuseum habe sich aber gezeigt, dass diese Zahlen nicht erreicht wurden. Dennoch: Zum Schutz der Anlieger sucht die Straßenverkehrsbehörde weiter nach einem Weg, um auf der Rosenthalstraße unanfechtbar Tempo 30 festzuschreiben. Trotz Kritik gab es am Ende auch Beifall für eine Frau im Publikum, die selbst an einer Baustelle wohnt, auf der Suche nach einer Wohnung ist und sagte: „Ich finde das super, was hier entstehen soll.“ Weil viele am Montag noch vor dem Beginn den völlig überfüllten Saal verließen, soll es eine Wiederholung geben. Zudem kündigte Roman Breß regelmäßige Infoabende an.