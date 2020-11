Kein weiterer Bauverzug in Krautheim

Krautheim. Der Puls all derer, die am Bau von Krautheims neuer Abwasserentsorgung beteiligt sind, kann inzwischen etwas ruhiger schlagen. Der Bauverzug, den der unkalkulierbar hohe Fels-Anteils im Boden dem Vorhaben einhandelte, lasse sich zwar nicht mehr aufholen. Anhand des zuletzt erzielten Fortschritts sei man aber zuversichtlich, dass zumindest keine weitere Verzögerung hinzu komme, sagte der Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbandes Nordkreis Weimar, Georg Scheide.

Ursprünglich sollten der Bau der Kläranlage am Ortsrand in Richtung Haindorf, der Anschluss der 138 Hausgrundstücke ans neue Unterdruck-Entwässerungsnetz und die Inbetriebnahme dieses Systems bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Nun rechnet der Verband mit der Fertigstellung im April oder Mai 2021.

Die neue Kläranlage, in der das Abwasser von fast 750 Einwohnern gereinigt werden kann, ist inzwischen weitgehend fertig. Auch ihre Bauabnahme hat sie bereits hinter sich.

Was der Anlage noch fehlt, ist ihre Steuertechnik. Diese könne aber erst bei entsprechendem Baufortschritt am Entwässerungsnetz im Ort vollendet werden. Sofern das Wetter mitspielt, sei hierfür der März realistisch, so Scheide.

Die Kosten für Krautheims neuen Unterdruck-Kanal und die Kläranlage werden nach aktueller Kalkulation voraussichtlich bei etwa 3,8 Millionen Euro landen. Das sind rund 400.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Der Geschäftsleiter betonte derweil, dass die Krautheimer nicht fürchten müssen, die Mehrkosten allein zu stemmen.

„Sie werden auf alle Kunden im Verbandsgebiet umgelegt – so, wie das auch bei bisherigen Baumaßnahmen üblich war", betonte Scheide.

Zur nächsten Verbandsversammlung hat der Abwasser-Entsorger des Nordkreises für den 3. Dezember nach Berlstedt eingeladen. Dabei sollen insbesondere die Weichen für die Vorhaben des nächsten Jahres gestellt werden. Wichtigstes Bauvorhaben ist dann das neue Abwassersystem für Schwerstedt mitsamt einer eigenen Kläranlage.