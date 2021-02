Kein Zuwachs an schweren Covid-Fällen in Weimar und Umgebung

Die Corona-Zahlen in Stadt und Kreis gehen weiter auseinander. In Weimar wurde bis Freitagmittag nur eine Neuinfektion bestätigt, im Weimarer Land 22. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank in der Stadt auf 59,79 (Vortag 78,19). Im Weimarer Land lag sie bei 146,1 (Vortag 152,1). Insgesamt waren am Freitagmittag in Weimar 88 Menschen aktiv infiziert (-7). Im Weimarer Land waren 211 (+7) Infektionen durch Laboruntersuchungen bestätigt. Nicht verändert hatte sich die Zahl der 19 stationär behandelten Corona-Patienten im Landkreis. In Weimar betraf das zwei Personen (+1). In 35 Orten des Kreises galten Bürger als aktiv infiziert. Die meisten davon gab es in Apolda (73), Bad Sulza (36) und Bad Berka (9). Nach einem Corona-Fall an der Grundschule Pfiffelbach mussten die Klasse (26) und zwei Pädagogen in Quarantäne.