Keine Familienkarte für Alleinerziehende

Die SPD-Fraktion im Weimarer Stadtrat will sich einem Kompromiss zur Familienkarte im Schwanseebad nicht verweigern. „Bevor die Lösung ganz entfällt, ist das die Kröte, die wir wohl schlucken“, sagte Stadtrat Wolfram Wiese mit verweis auf Gespräche im Sozialausschuss. Dennoch weise er darauf hin, dass die avisierte Lösung nur für zwei Erwachsene und zwei Kinder gelten soll und nicht für Alleinerziehende, für die sie mindestens ebenso wichtig sei.

Auf eine schnelle Lösung hofft die Fraktion beim Ersatz der ausgefallenen Fahrsicherheitstrainings für Viertklässler. Durch die Schulschließungen und den nur allmählich startenden Schulbetrieb war es nicht möglich, diese Trainings mit der Polizei noch vor den Ferien für alle durchzuführen. Die SPD-Fraktion will nun über die Stadtverwaltung solche Trainings in den Ferien und in den ersten Wochen des neuen Schuljahres anregen.

Dabei könne die Stadt zum Beispiel mit Vereinen wie dem ADFC oder dem ADAC zusammenarbeiten, so SPD-Stadtrat Dirk Slawinsky. Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen Antrag zur Erweiterung des Radverkehrskonzepts, das um Zubringerwege für Schulkinder erweitert werden soll.