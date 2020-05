Weimar. Hortbetreuung wird derzeit an den Schulen in Weimar nicht angeboten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Hortgebühr bis Ende Juni

Da eine Hortbetreuung derzeit an den Schulen in Weimar nicht angeboten werden kann, setzt die Stadt die Gebührenerhebung bis einschließlich Juni aus. Die Gebühren würden von Seiten der Stadt bis dahin nicht mehr eingezogen, betonte die Verwaltung am Mittwoch in einer Presseinformation. Ferner sicherte sie darin zu, dass bereits für den genannten Zeitraum überwiesene Beträge rückerstattet werden.