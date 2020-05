Keine Neu-Infektion in Stadt und Kreis am Wochenende

Keine Veränderungen bei der Corona-Lage in der Region gab es nach Angaben von Stadtverwaltung und Landratsamt von Samstag zu Sonntag. Demnach ist die Infektion bei 138 Menschen (65/73) durch Tests nachgewiesen worden. In Stadt und Kreis sind jeweils noch vier bestätigte Erkrankte bekannt. Keiner von ihnen muss in einem Klinikum behandelt werden. Dort verstarben im Verlauf der Epidemie vier Bewohner des Seniorenzentrums in Ettersburg.

Als Genesen gelten in der Region 126 Infizierte (61/65). Zurzeit befinden sich noch 71 (41/30) enge Kontaktpersonen von Erkrankten oder Reiserückkehrer in Quarantäne.

Bei der Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, die für mögliche zusätzliche Einschränkungen oder die Rücknahme von Lockerungen in einzelnen Region zurate gezogen wird, können Weimar und das Weimarer Land sehr positive Werte vorweisen. Nach Angaben des Landes gehören sie zu den nur fünf Kreisen und kreisfreien Städten in Thüringen mit einer 0,0. Ebenso sei die Situation den Landes-Angaben zufolge nur noch im Ilm-Kreis, im Unstrut-Hainich-Kreis sowie im Landkreis Sömmerda.