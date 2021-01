Die Kita in Eckolstädt bleibt vorerst geschlossen.

Keine Notbetreuung in Kita Eckolstädt

Eckolstädt. Der kommunale Kindergarten in Eckolstädt bleibt vorerst weiter geschlossen. Wie es aus dem Rathaus in Bad Sulza heißt, würden die Eltern von der Verwaltung schriftlich darüber informiert und parallel per Telefon. Erst Anfang Februar könnte die Notbetreuung vor Ort frühestens wieder stattfinden.

Zur Schließung hatten mehrere positive Corona-Tests bei Erziehern und Kindern geführt. Am 19. Januar sei dann in Rücksprache mit der Fachaufsicht des Landes und des Kreises die Kita geschlossen worden.

Im Idealfall könnte die Betreuungseinrichtung in Eckolstädt am Donnerstag, den 4. Februar wieder öffnen. Normalerweise wären dort gerade 54 Kinder in fünf Gruppen im Rahmen der Notbetreuung untergebracht.