Keine Säulen für die Ewigkeit – auch nicht in Weimar

Susanne Seide kramt in ihren Telefonzellen-Erinnerungen.

Beim Anblick der Telefonsäulen in der Schillerstraße und der Telefonzelle an der Hauptpost bin ich ins Grübeln gekommen? Wann habe ich so ein Ding überhaupt zum letzten Mal benutzt? Ich bin mir fast sicher, dass es Mitte der 90er-Jahre noch ein gelbes Modell war, weil wir bis dahin zu Hause keinen eigenen Anschluss hatten. Vielleicht aber sogar doch ganz am Anfang der 2000er-Jahre, ehe ich mein erstes Handy und damit die Telefonzelle to go besessen habe.

Ich erinnere mich aber auch noch gut daran, wie ich vor so einer gelben Zelle häufig in der Warteschlange gestanden und gehofft habe, dass das Telefonbuch noch komplett war, wenn ich eine Nummer nicht parat hatte. Und irgendwie steigt mir beim Schreiben gedanklich in meiner Nase der unangenehme Geruch hoch, der angesichts der Dauernutzung durch zig verschiedene Leute, die vor mir an der Reihe waren, nahezu unausweichlich war.

