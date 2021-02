Keine Schäden nach Schneelast in Wäldern um Bad Berka

Die Wälder rund um die Kurstadt haben den Wintereinbruch nahezu schadlos überstanden: „Es gab so gut wie keinen Bruch“, sagte der zuständige Revierförster Steffen Koch. „Der Schnee war pulverig und locker. Wir hatten keine Probleme.“ In dieser Woche endet die Ernte-Einschlagszeit für ältere Laubholz-Bestände, was in Kochs Revier allerdings nur wenige Hektar betrifft. Neuanpflanzungen seien ab März vorgesehen, „bei mir aber nur auf Kleinstflächen“, so Koch. Im Allgemeinen sei die Naturverjüngung der Bestände im Revier Bad Berka noch ausreichend.