Ohne Behörden-Samstag müssen im Mai die Einwohner der Landgemeinde Am Ettersberg auskommen. Normalerweise öffnet das Einwohnermeldeamt an jedem ersten Samstag im Monat. Diesmal fiel dieser aber auf einen Feiertag. Ein Ersatztermin am kommenden Wochenende ist nicht geplant. Die nächsten Samstag-Sprechstunden sind am 5. Juni und 3. Juli, wegen Corona nur nach Terminvereinbarung.