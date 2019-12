Die Sperrung in Alt-Schöndorf ist aufgehoben. Auch der Busverkehr kann wieder über die Dorfstraße rollen.

Keine Umleitung mehr für Alt-Schöndorf

Die Busse rollten bereits über die Dorfstraße, da kam endlich die Mitteilung aus der Verwaltung: Bereits am 17. Dezember konnte in Schöndorf das Teilstück von der Alten Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Wohlsborner Straße abgenommen und für den Verkehr freigegeben werden. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit müssen die Stadtbusse nicht mehr die Umleitung über die Obere Trift fahren. Die Bauarbeiten in der Wohlsborner Straße sollen, wenn es das Wetter zulässt, ab der 2. Kalenderwoche 2020 wieder aufgenommen und bis Mitte 2020 abgeschlossen werden.