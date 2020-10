Hoffnung: Am 16. Oktober 2021 soll auf den Tiefengrubener Straßen wieder das große Herbst-Spektakel steigen.

Keine Wehmut in Tiefengruben beim Blick auf die Kulturstadt

Es ist kein Neid im Spiel, wenn die Tiefengrubener in diesen Tagen beobachten, wie der Weimarer Zwiebelmarkt zwar in einer stark reduzierten Version, aber doch immerhin stattfindet. Der traditionelle Obstmarkt stand ursprünglich für Samstag, 17. Oktober, auf dem Plan, allerdings sagte der Obstbauverein ihn bereits Mitte Juli ab. Vorsitzender Volker Tänzer findet diese Entscheidung auch aus heutiger Perspektive noch richtig: „Die Weitläufigkeit des Marktgeschehens in Weimar ist nicht mit der Örtlichkeit Tiefengruben zu vergleichen.“