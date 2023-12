Keltische Weihnacht in Tiefurt

Tiefurt Ilmenauer Duo Janna spielt Konzert in der Alten Remise. So geht es weiter bei den Tiefurter Mühlenkonzerten:

Weihnachten auf die keltische Art zelebrierte das Ilmenauer Duo Janna am Montagabend auf der Bühne der Alten Remise in Tiefurt. Sie spielten in ihrem Programm „Celtic Midwinter“ besinnliche und stimmungsvolle Lieder aus Irland, Schottland und England und schlossen damit das Jahr für die Tiefurter Mühlenkonzerte ab. Die Veranstaltungsreihe geht im Januar weiter mit einem Konzert des Duos „FourTe“. Am 14. Januar spielen sie ein Klavierkonzert.