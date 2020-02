Kemmerich bekam Appelle und Forderungen von allen Seiten

Vor der Rücktrittsankündigung von Thomas Kemmerich haben am Donnerstag praktisch alle Spitzen großer Kultur- und Bildungseinrichtungen in Weimar den FDP-Politiker zur Korrektur der Wahl vom Mittwoch aufgefordert. Oberbürgermeister Peter Kleine wandte sich mit einem Appell zur Besonnenheit an alle Bürgerinnen und Bürger.

Gewalt gegen wen auch immer dürfe nie eine Option sein, so Kleine. „Die Stadt Weimar wird alles tun, damit sie weiter ein Ort der friedlichen, demokratischen Gesellschaft bleibt. Extremismus – egal von welcher Seite – darf und wird hier nicht geduldet. Weimar war, ist und bleibt in diesen Tagen einmal mehr dem Schwur von Buchenwald verpflichtet, niemals wieder Faschismus zuzulassen“, heißt es in der Erklärung.

Peter Kleine sieht die Ursache der Krise auch darin, dass sich die demokratischen Parteien teilweise einander verweigert haben. Erst das habe der AfD Möglichkeiten eröffnet. Kleine forderte „alle demokratischen Parteien auf, jenseits bisheriger ideologischer Hürden ( . . . ) wieder aufeinander zuzugehen“.

In der Nacht beseitigte die Feuerwehr Protestzeilen am Markt. Foto: Holger Wetzel

Die Erstunterzeichner der „Weimarer Erklärung für demokratische Bildungsarbeit“ baten in einem Offenen Brief an Thomas Kemmerich, die Kräfteverschiebung zugunsten einer autoritären Rechten im Freistaat zu korrigieren. Durch das Vorgehen bei der Wahl zum Ministerpräsidenten sei das öffentliche Vertrauen in die Politik des Landes geschwächt worden. Die Folgen seien von großer Tragweite für alle Bereiche der Gesellschaft, so die Spitzen der großen Kultur- und Bildungseinrichtungen in Weimar.

Weimarpreisträger Ludger Vollmer forderte den Rücktritt von Thomas Kemmerich und von Mike Mohring. Pfarrer Christoph Victor erinnerte daran, dass sich vor 90 Jahren in Weimar bürgerliche Parteien, um an die Macht zu kommen, der faschistischen NSDAP bedienten. „Das war 1930 hier in Weimar. Was daraus geworden ist, ist bekannt“, so der langjährige Vorsitzende des Vergabebeirates für den Weimarer Menschenrechtspreis.