Kennzeichen abgerissen, mit Haftbefehl ins Gefängnis und Fahrrad gestohlen

Neumark. Die Polizeinachrichten für Weimar und das Weimarer Land.

An zwei Autos zu schaffen machten sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Neumark. Sowohl von einem VW als auch von einem Ford Transporter wurden jeweils ein Kennzeichen gewaltsam entfernt, wie die Polizei mitteilte. Eine der beiden Tafeln konnte im näheren Umfeld beschädigt wieder aufgefunden werden. Das zweite Kennzeichen bliebt indes verschollen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht.

Von Bad Berka ins Gefängnis

Auf einen mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen stießen Beamte am Sonntag in Bad Berka. Nach Angaben der Polizei hatte es der Mann unterlassen, seine nach einem Urteil verhängte Geldstrafe zu begleichen. Da der 37-Jährige die Summe auch am Sonntag nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fahrrad aus Keller gestohlen

Nachdem ein Unbekannter zwischen Freitag- und Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Weimarer Falkstraße einen Keller aufgebrochen hatte, nahm er neben zwei Schlössern auch noch das Fahrrad einer 37-jährigen Bewohnerin mit. Das Fahrrad hat laut Polizei einen Wert von 1200 Euro.

Außenspiegel von Auto abgeschlagen

Beide Außenspiegel eines in der Weimarer Döllstädtstraße geparkten BMW trat ein Unbekannter am Sonntag gegen 7 Uhr ab. Nach Angaben der Polizei verursachte der Täter damit einen Sachschaden von etwa 500 Euro.