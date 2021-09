Die Polizei in Weimar sucht derzeit nach Kennzeichen-Dieben. (Symbolfoto)

Kennzeichen von 13 Autos in Weimar abgerissen

Weimar. In Weimar haben Unbekannte von insgesamt 13 Fahrzeugen die Kennzeichen abgerissen. In drei Fällen wurden sie entwendet.

In der Zeit vom 15.09.2021 (18 Uhr) bis zum 16.09.2021 (6.45 Uhr) wurden in der Thomas-Müntzer-Straße, Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße, Triererstraße, Humboldtstraße, Schubertstraße und Zöllnerstraße die amtlichen Kennzeichen von insgesamt 13 Auto abgerissen, verbogen und anschließend im näheren Umfeld versteckt. In drei Fällen wurden die Tafeln entwendet.

Durch das Abreißen entstand an zehn Autos ein Schaden von 1000 Euro. Der Wert der entwendeten Kennzeichen beläuft sich auf 150 Euro.

