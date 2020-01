Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kerstin Undeutsch auf dem Diwan

Der Literarische Diwan, Weimars Lesebühne mit dem DIKuK, wird wieder am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr im Projekt Eins aufgeschlagen. Zur ersten Ausgabe des neuen Jahres bittet Gastgeber Oliver Mörchel einen besonderen Gast auf den Literarischen Diwan: Kerstin Undeutsch. Die Jenaer Autorin und Illustratorin liest aus ihren Büchern „Keine Angst vor der Angst“ und „Wut zu Besuch“ und erzählt, was passiert, wenn Angst und Wut zu Besuch kommen: „Wut, Angst, Langeweile...Hereinspaziert!“ Dazu sorgt Ralf Siedhoff an der Gitarre für Live-Musik. Der Eintritt ist frei. Der nächste Literarische Diwan wird dann am 1. März, 19 Uhr, stattfinden.