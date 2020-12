Kerzenlicht für verstorbene Kinder

Weltweit werden am 13. Dezember Kerzen für verstorbene Kinder entzündet.

Zum weltweiten „Candle Lighting Day“ im Gedenken an verstorbene Kinder sollen am Sonntag, dem 13. Dezember, 10 Uhr, für sie auch im Sophien- und Hufeland-Klinikum Kerzen entzündet werden. Angesichts der Besuchsbeschränkungen bietet die Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Dorothea Knetsch an, dass sie statt der Eltern, Großeltern oder Geschwister für die Verstorbenen ein Gedenklicht entzündet. Kontakt: d.knetsch@klinikum-weimar.de oder telefonisch unter 0176/ 78 03 01 60.