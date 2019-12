Uhu-Schnitzer Heiko Grentzer (56) zaubert neben der Eisbahn am Theaterplatz einen Engel aus einem Eisblock. Dafür braucht er nur etwas mehr als 30 Minuten.

Ein Bad Berkaer sorgte am Mittwochabend für eine künstlerische Aktion an der Eisbahn auf dem Weimarer Theaterplatz

Kettensäge zaubert einen Engel aus Eis

Weimar. Wie Heiko Grentzer seine Kettensäge mit dem speziellen Carving-Schert bewegt, das ist beeindruckend. Am Mittwochabend hat er damit binnen 30 Minuten aus einem Eisblock einen Engel gesägt. Den finalen Glanz verlieh er dem Eis mit einem Gasbrenner. Zahlreiche Zuschauer verfolgten an der Eisbahn auf dem Theaterplatz die Kunst des 56-Jährigen. Noch mehr Menschen sehen ihn allerdings Tag für Tag in seinem Beruf: Der Bad Berkaer ist Busfahrer bei der PVG und zumeist zwischen Weimar und Blankenhain unterwegs.