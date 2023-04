Kinder sind unschlagbar: Weimarer Tipps für die ganze Familie

Das SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße weist in einem Film „Wege aus der Brüllfalle“.

Weimar. Mit einer Aktionswoche begleitet die Stadt Weimar vom 24. April an den Tag der gewaltfreien Erziehung.

Kinder haben ein Recht darauf, frei von Gewalt und respektiert aufzuwachsen. Das beginnt bereits mit der Sprache. Im Programm der Weimarer Aktionswoche „Kinder sind unschlagbar“ vom 24. bis 29. April können Kinder und Jugendliche mehr über ihre Rechte herausfinden. Auch Eltern erfahren Wissenswertes zu Entwicklungsstufen ihres Nachwuchses, zur Erziehung und können sich miteinander austauschen.

Damit will die Stadt für Sicherheit, Freude und Leichtigkeit im Familienalltag sorgen. Wie Wörter für Sonnenschein im Herzen sorgen, damit beschäftigen sich Familien im Kinderhaus „Sonnenhügel“. Unterstützung finden Eltern beim Vortrag der Praxis Bielesch „Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb: Wie können Sie Ihr Kind bei einer Trennung bindungsorientiert begleiten?“. Welche „Wege aus der Brüllfalle“ führen, zeigt ein Film im SOS-Familienzentrum.

Zur Prävention gehöre, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte kennen und wissen, an wen sie sich im Notfall wenden können. In Weimar West findet eine Kreideaktion „Sprücheklopfer“ mit Kindern verschiedener Einrichtungen statt, um mit Einwohnern zum Thema gewaltfreies Aufwachsen ins Gespräch zu kommen. Über 20 Kinder- und Jugendeinrichtungen beteiligen sich mit Familienveranstaltungen. In Schulen und Kindergärten finden über die gesamte Woche thematische Veranstaltungen statt. Das Amt für Familie und Soziales der Stadt und die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß sowie zahlreiche Kinder- und Jugendeinrichtungen nutzen den Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April alljährlich, um auf das sensible Thema aufmerksam zu machen.

Das komplette Programm unter www.weimar.de/miteinander-wachsen