Kinder- und Familienveranstaltungen im Stadtmuseum Weimar

Zwei Familienveranstaltungen bietet das Stadtmuseum in der Weimarer Karl-Liebknecht-Straße am ersten September-Wochenende an.

Weimar. Zu „Zeichnen in der Ausstellung“ ruft die Einrichtung am 5. und 6. September in die Ahner-Schau

Im Rahmen der neuen Sonderausstellung „‘Ich muss … den Menschen ihr eigenes Spiegelbild zeigen‘ – Alfred Ahner als Chronist des Landes Thüringen“ im Stadtmuseum Weimar finden am Samstag, dem 5. September, von 15 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, dem 6. September, von 13 bis 15 Uhr, die Kinder- und Familienveranstaltungen „Zeichnen in der Ausstellung“ mit Diana Trojca statt. Zu diesen Veranstaltungen ist der Eintritt in das Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 7 nach Informationen der Stadtverwaltung frei.