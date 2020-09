Beherzt trugen sie ihre selbst geschriebenen Geschichten vor der Thalia Buchhandlung in der Schillerstraße in der Öffentlichkeit vor, ohne Scheu und im Vertrauen auf ihre Phantasie. Lisa (11) und Samuel (12) bewiesen damit, was die Buchkinder auszeichnet: Kreativität, Erfindungsreichtum und Selbstvertrauen. „Der gemeinnützige Verein der Buchkinder hat sich Schreib- und Leseförderung auf die Fahnen geschrieben“, erklärte Leiterin Yasmina Budenz. Die Vereinsaktivitäten erhielten jetzt einen zusätzlichen Ansporn durch eine Spende der Thalia Buchhandlung Weimar. Filialleiterin Petra Eisenberg überreichte anlässlich des 101. Geburtstages von Thalia einen Spendenscheck über 300 Euro, Erlös aus dem Kundenpartnerprogramm Thalia Classic und Thalia Premium von Thalia Weimar. „Wir freuen uns, dass wir das Engagement der Buchkinder mit einer Spende unterstützen können“, erklärte Petra Eisenberg. Bei Thalia habe die Leseförderung einen hohen Stellenwert. Wie Yasmina Budenz berichtet, solle die großzügige finanzielle Unterstützung für den Erwerb von Laptops eingesetzt werden. Denn seit März setzen die Buchkinder coronabedingt verstärkt auf online-Workshops. Und nicht alle Kinder verfügen über eigene Laptops. Hier wolle der Verein helfen. Das Erlebnis, sich durch ein selbst gemachtes Buch wie bei Lisa und Samuel anderen mitteilen zu können, stärke die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer Kommunikationsfähigkeit.