Weimar. Kinderbücher aus Ost und West werden im Evangelischen Gemeindezentrum in Weimar-West vorgestellt.

Erlesenes aus Kinderbüchern in Ost und West präsentieren im Evangelischen Gemeindezentrum „Paul Schneider“ am Mittwoch, 29. September, um 19 Uhr Pfarrerin Karin Krapp und Ulrike Mönnig (ACC Galerie) gemeinsam mit Anja Tuckermann. Im Gespräch und mit kleinen Lesungen geben sie Einblick in Bücher, die sie in ihrer Kindheit im Osten und im Westen Deutschlands prägten. Der Eintritt ist frei.

