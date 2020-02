Die Jüngsten kommen am Samstag auch in Bad Berka beim Kinderfasching zu ihrem Recht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinderfasching im Zeughaus

Der Berksche Carneval-Verein startet in die heiße Phase seiner närrischen Saison. Am Samstag, 15. Februar, steht um 15.11 Uhr der Kinderfasching im Bad Berkaer Zeughaus an. In der nächsten Woche gehen dort am 20. Februar der Weiberfasching und am 22. Februar die BCV-Festsitzung über die Bühne. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr.