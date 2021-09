Kinderfest am Sonntag in Frankendorf

Frankendorf. Der Sportverein Fortuna hat für den Sonntag ein abwechslungsreiches Programm organisiert.

Mit einem Dorffest am Sportplatz will der Vorstand von Fortuna Frankendorf am Sonntag, 12. September, Mitglieder und Einwohner für die durch die Pandemie abgesagten Sportfeste im Juni 2020 und 2021 entschädigen. Los geht es 10 Uhr mit einem Frühschoppen, zwei Punktspiele (10.30 Uhr E-Junioren, 12.15 Uhr A-Junioren) stehen auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr folgt ein Kinderfest mit Stationen für das DFB-Abzeichen und der Feuerwehr Kapellendorf.