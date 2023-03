Kinderflohmarkt in Kromsdorf

Kromsdorf. Kinderkleidung und „alles, was rollt“, können Eltern aus zweiter Hand am kommenden Samstag in Kromsdorf erwerben.

Am kommenden Samstag, dem 11. März, findet von 9.30 bis 12 Uhr im Kromsdorfer Kulturhaus ein Flohmarkt rund um Kinderartikel statt: Kleidung in den Größen 50 bis 182, also vom Baby bis zum Teenie, werden ebenso angeboten wie „alles, was rollt“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Dreiräder, Roller, Kinderfahrräder oder Kinderwagen gehören also auch zu den geplanten Angeboten. Organisiert wird die Börse vom DRK-Kindergarten „Rappelkiste“ in Kromsdorf. Für das leibliche Wohl werde mit frischem Kuchen und Rostbratwürsten gesorgt, Besucher würden lediglich gebeten, eigene Taschen für ihre Erwerbungen mitzubringen, teilt der Kindergarten mit. Alle kleinen und großen Gäste sind natürlich herzlich willkommen.